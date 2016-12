kabel eins 00:45 bis 02:10 Komödie Santa's Slay - Blutige Weihnachten CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Santa Claus ist in Wahrheit der Sohn des Teufels, der vor langer Zeit eine Wette gegen einen Engel verloren hatte und daraufhin gezwungen war, 1.000 Jahre lang den Weihnachtsmann zu spielen. Doch nun, im Jahr 2005, ist dieser Zeitraum abgelaufen, und Santa zeigt sein wahres, dämonisches Gesicht: Er will Rache! Eine blutige Mordserie steht kurz bevor. Kann der Enkel der Engels, Teenager Nicholas Yuleson, sie noch stoppen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bill Goldberg (Santa Claus) Douglas Smith (Nicolas Yuleson) Emilie de Ravin (Mary "Mac" Mackenzie) Robert Culp (Großvater) Dave Thomas (Pastor Timmons) Saul Rubinek (Mr. Green) Rebecca Gayheart (Gwen) Originaltitel: Santa's Slay Regie: David Steiman Drehbuch: David Steiman Kamera: Matthew F. Leonetti Musik: Henning Lohner Altersempfehlung: ab 16