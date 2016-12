Bastian Pastewka und Oliver Kalkofe müssen wieder ermitteln: Ein neuer WiXXer geht um und versetzt London in Angst und Schrecken! Inspector Very Long und Chief Inspector Even Longer sind ihm auf den Fersen, doch zunächst wird der enttarnte alte WiXXer Rather Short eines der ersten Opfer. Des WiXXers neue Todesliste ist schockierend: Neben Inspector Very Long soll auch Even Longers heimliche Liebe Victoria binnen 24 Stunden das Zeitliche segnen ... In Google-Kalender eintragen