RTL Passion 20:15 bis 20:55 Serien Mistresses Neue Wege USA, GB 2013 2016-12-25 01:15 Merken Josslyn ist bei ihrer Freundin April untergekommen, will aber bald wieder bei Alex einziehen. Alex hat auf Josslyns Boss Olivier eine enorme Wirkung gehabt, was Josslyn sehr missfällt. Harry entschließt sich, Savi zu einer Veranstaltung in der Kanzlei zu begleiten. Es kommt zu einer Begegnung mit Dominic. Karen fühlt sich in ihrem Haus nicht sicher und bittet Anthony um Hilfe. Savi will mit allen Mitteln ihre Ehe retten und stellt Dominic vor vollendete Tatsachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jes Macallan (Jes) Rochelle Aytes (April Malloy) Erik Stocklin (Sam Grey) Alyssa Milano (Savannah "Savi" Davis) Kim Yunjin (Karen Kim) Shannyn Sossamon (Alex) Jason George (Dominic Taylor) Originaltitel: Mistresses Regie: John Scott Drehbuch: Jenna Richman Kamera: Greg Gardiner Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 12