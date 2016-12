RTL Passion 09:30 bis 10:15 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Johnny Be Good D 2005 Merken Johnny kommt als Pfarrer nach Reutlitz, um Walters Unschuld zu beweisen. Als ihm das misslingt, scheint Walter, die sich nun Johnnys härtestem Widersacher Brock ausgeliefert sieht, verloren. Wird Walter noch rechtzeitig Hilfe bekommen? Annika akzeptiert Natascha als Zuhälterin. Doch dann macht Annika eine schreckliche Erfahrung und will daraufhin der Prostitution für immer den Rücken kehren. Doch wird Natascha sie lassen? Fisch überwirft sich mit Johnny, weil sie ihn für einen Verräter hält. Als sie begreift, dass er das nicht ist, sucht sie nach einer Möglichkeit, sich mit ihm zu versöhnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Karen Böhne (Eva Baal) Sylwia von Wildburg (Annika Jesske) Leon Boden (Edgar Brock) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Christiane Reiff (Ilse Wünsche) Karin Oehme (Trude Schiller) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Esther Wenger Drehbuch: Henning Köhn, Uschi Hofmann, Julius Grützke, Malte Otten, Olive Musik: Ludwig Eckmann