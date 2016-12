sixx 20:15 bis 22:25 Liebesfilm Mit Dir an meiner Seite USA 2010 2016-12-25 00:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit sich die Eltern von Ronnie (Miley Cyrus) und Jonah (Bobby Coleman) getrennt haben, leben die beiden bei ihrer Mutter in New York. Vater Steve (Greg Kinnear), ein ehemaliger Konzertpianist, hat sich in einem Küstenstädtchen in Georgia ein neues Leben aufgebaut. Ronnie hat ihm seinen Fortgang nie verziehen und ihn seither nicht mehr gesehen. Als die aufsässige 17jährige bei einem Ladendiebstahl erwischt wird, beschliesst ihre Mutter, sie über die Sommerferien gemeinsam mit ihrem Bruder zum Vater zu schicken. Ronnie empfindet das als ungerechte Strafe und lässt Steve von Anfang an spüren, dass sie nichts mit ihm zu tun haben will und gegen ihren Willen da ist. Während der kleine Jonah voller Hingabe Zeit mit seinem Vater, den er sehr vermisst hat, verbringt, treibt sich Ronnie gelangweilt am Strand herum. Dort lernt sie den Sunnyboy des Ortes kennen: Will (Liam Hemsworth). Für Steve ist die permanente Missachtung seiner geliebten Tochter beinahe unerträglich. Er steht ihrer Wut hilflos gegenüber und weiss gleichzeitig, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt, sich ihr anzunähern, denn er ist gesundheitlich angeschlagen, was er vor seinen Kindern vorerst verheimlicht. Allmählich begreift er, dass es nur ein Mittel gibt, Ronnie wieder für sich zu gewinnen, nämlich durch ihre gemeinsame Leidenschaft: die Musik. Romanvorlage und Drehbuch von "Mit dir an meiner Seite" stammen von Bestseller-Autor Nicholas Sparks, dessen letzte Romanverfilmung "The Choice - Bis zum letzten Tag" im Frühjahr 2016 in den Schweizer Kinos zu sehen war. Die Hauptrolle der Ronnie ist mit Miley Cyrus prominent besetzt. Der "Hanna Montana"-Star verfolgt neben der Schauspielerei eine höchst erfolgreiche Karriere als Sängerin. Der vielseitige Greg Kinnear, den man aus Filmen wie "As Good as It Gets", "Little Miss Sunshine" oder "Fast Food Nation" kennt, gibt in "The Last Song" der schwierigen Rolle des Vaters das nötige Gewicht. Will wird von Liam Hemsworth gespielt. Dem australischen Teenie-Star gelang der internationale Durchbruch mit "Hunger Games". Die jugendlichen und erwachsenen Darsteller werden geradezu an die Wand gespielt vom kleinen Bobby Coleman, der bei den Dreharbeiten 13 Jahre alt war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Miley Cyrus (Ronnie Miller) Liam Hemsworth (Will Blakelee) Greg Kinnear (Steve Miller) Bobby Coleman (Jonah Miller) Kelly Preston (Kim Miller) Nick Lashaway (Marcus) Adam Barnett (Teddy) Originaltitel: The Last Song Regie: Julie-Anne Robinson Drehbuch: Jeff Van Wie Kamera: John Lindley Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6