sixx 17:35 bis 18:30 Fantasyserie Witches of East End Heute bin ich eine Hexe USA 2013 2016-12-26 06:30 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Tante Wendy weiß, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Formwandler den Beauchamp-Clan auslöschen wird. Daher beginnt sie, Joannas Töchter in der Kunst der Hexerei auszubilden - ohne das Einverständnis ihrer Mutter. Unterdessen erfährt Freya von der Vergangenheit ihres Verlobten Dash und dem Einfluss Killians: Dieser zerstörte nämlich schon einmal eine feste Beziehung seines Bruders. Wird es ihm auch diesmal gelingen, dessen baldige Ehefrau zu verführen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julia Ormond (Joanna Beauchamp) Mädchen Amick (Wendy Beauchamp) Jenna Dewan-Tatum (Freya Beauchamp) Rachel Boston (Ingrid Beauchamp) Daniel DiTomasso (Killian Gardiner) Eric Winter (Dash Gardiner) Jason George (Det. Adam Noble) Originaltitel: Witches of East End Regie: Allan Arkush Drehbuch: Josh Reims, Maggie Friedman, Melissa de la Cruz Kamera: Robert Aschmann Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 12