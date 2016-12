Pro7 MAXX 22:05 bis 23:00 Mysteryserie Akte X Mulder und Scully gegen das Wer-Monster USA, CDN 2016 2016-12-25 02:45 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Scully und Mulder werden in den Wald gerufen. Dort haben zwei Junkies gesehen, wie ein echsenartiges Monster einen Tierfänger angegriffen hat. Der Mann überlebt, doch am Tatort bleibt dennoch eine Leiche mit aufgerissener Kehle zurück. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Agenten auf Guy - einen Echsenmann, der sich immer wieder ungewollt in einen Menschen verwandelt. Ist Guy der Mörder, den sie suchen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Mitch Pileggi (Walter Skinner) Kumail Nanjiani (Pasha) Rhys Darby (Guy Mann) D.J. Pierce (Annabelle) Virgil Davies (Truck Driver) Originaltitel: The X-Files Regie: Darin Morgan Drehbuch: Darin Morgan Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12