Pro7 MAXX 20:15 bis 21:10 Mysteryserie Akte X Der Kampf (1) USA, CDN 2016 2016-12-25 01:25 16:9 Dolby Digital HDTV Die X-Akten werden wieder geöffnet, und noch immer versucht die pragmatische Scully ihren rebellischen Kollegen Mulder bei der Jagd nach Außerirdischen zurück "auf die Erde" zu holen ... Tad O'Malley stellt den Agenten die junge Sveta vor. Sie wurde mehrfach von Außerirdischen entführt und behauptet, Alien-DNA in sich zu tragen. An einem geheimen Ort erhält Mulder weitere Informationen zu der Alien-Verschwörung, der er seit Jahren auf der Spur ist. Schauspieler: David Duchovny (Fox Mulder) Gillian Anderson (Dana Scully) Mitch Pileggi (Walter Skinner) Joel McHale (Tad O'Malley) Annet Mahendru (Sveta) Giacomo Baessato (Doctor) Hiro Kanagawa (Garner) Originaltitel: The X-Files Regie: Chris Carter Drehbuch: Chris Carter Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12