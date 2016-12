Pro7 MAXX 08:15 bis 10:10 Trickfilm One Piece Chopper und das Wunder der Winterkirschblüte J 2008 Nach den Comics von Eiichiro Oda 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Was ist nur mit Nami los? Sie hat rote Wangen, Schweiß auf der Stirn und verhält sich merkwürdig. Sanji hofft schon, dass sie sich endlich in ihn verliebt hat, doch die Wahrheit ist: Nami ist krank, hat Fieber und braucht dringend einen Arzt! Die Strohhut-Bande landet auf der Winter-Insel, aber fast alle Ärzte wurden dort vom ehemaligen König Wapol vertrieben. Alle bis auf einen, der zurückgezogen auf einem Berg lebt. Ein großes Abenteuer beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wan pîsu: One Piece - Episode of Chopper + Sie blühen im Winter, die Wunderkirschblüten Regie: Atsuji Shimizu Drehbuch: Hirohiko Uesaka Musik: K?hei Tanaka, Yasunori Iwasaki Altersempfehlung: ab 12