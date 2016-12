SAT.1 Emotions 00:40 bis 01:20 Krimiserie The Forgotten - Die Wahrheit stirbt nie Ein Traum von Amerika USA 2010 16:9 HDTV Merken Als in einem Sickerbrunnen eine Leiche gefunden wird, übernimmt Alex' Team den Fall. Die Ermittlungen ergeben, dass der Tote ein Einwanderer war, der mit allen Mitteln seine Familie nach Amerika bringen wollte. Um an das nötige Geld zu kommen, bewarb er sich als Versuchskaninchen für eine medizinische Studie. Nachdem er bei der Voruntersuchung als ungeeignet befunden wurde, nahm er kurzerhand unter falschem Namen an der Studie teil - mit fatalen Folgen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Slater (Alex Donovan) Michelle Borth (Candace Butler) Anthony Carrigan (Tyler Davies) Bob Stephenson (Walter Bailey) Rochelle Aytes (Grace Russell) Heather Stephens (Lindsey Drake) Jesse Head (Jamie Roscoe) Originaltitel: The Forgotten Regie: Guy Ferland Drehbuch: Mark Friedman, Stephen Gallagher, Stephen Gallagher Kamera: David Stockton Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12