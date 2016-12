SAT.1 Emotions 23:10 bis 23:35 Comedyserie Will & Grace Adieu, Pas de deux USA 2006 Merken Will und Grace treffen sich mit ihren alten Freunden Rob und Ellen in ihrem Lieblingsrestaurant. Die Verwunderung ist jedoch groß, als sie erfahren, dass sich die beiden getrennt haben. Besonders Grace ist betroffen, weil sie in den beiden den einzigen Grund gesehen hat, an die Institution Ehe zu glauben. Sie versucht nun alles, um Rob und Ellen wieder zusammenzubringen. Außerdem begegnet Will in dem Restaurant seinem Ex Vince, der dort als verdeckter Ermittler arbeitet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eric McCormack (Will Truman) Debra Messing (Grace Adler) Megan Mullally (Karen Walker) Sean Hayes (Jack McFarland) Bobby Cannavale (Vince D'Angelo) Leigh-Allyn Baker (Ellen) Tom Gallop (Rob) Originaltitel: Will & Grace Regie: James Burrows Drehbuch: Sally Bradford Kamera: Gary Howard Baum Musik: Paul Buckley, Jonathan Wolff