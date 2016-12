SAT.1 Emotions 20:15 bis 21:40 Krimi Jack Taylor Folge: 1 Der Ex-Bulle IRL, D 2010 Nach den Romanen von Ken Bruen 2016-12-31 02:05 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Jack Taylor wird von Anne Henderson beauftragt, ihre verschwundene Teenagertochter wiederzufinden. Leider sorgt gerade eine Reihe von mysteriösen Selbstmorden für Unruhe, und die besorgte Mutter hat Angst, dass auch ihre Tochter ein Opfer sein könnte. Bei seinen Nachforschungen stößt Jack auf den schmierigen Manager Ford und seine Verwicklungen in illegale Sexaufnahmen. Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Iain Glen (Jack Taylor) Nora-Jane Noone (Kate) Ralph Brown (Sutton) Tara Breathnach (Anne) Frank O'Sullivan (Clancy) Lalor Roddy (Padraic) Peadar Cox (Minister) Originaltitel: Jack Taylor Regie: Stuart Orme Drehbuch: Tom Collins, Anne McCabe Kamera: John Conroy Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 16