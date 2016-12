SAT.1 Emotions 17:25 bis 18:10 Krimiserie Criminal Minds: Beyond Borders Der verlorene Sohn USA 2016 16:9 HDTV Merken Für Familie Wolf wird der Traumurlaub in Mexiko zum Horror-Trip: Mutter Jessica wird brutal ermordet. Ihr Mann Daniel ist der Hauptverdächtige. Seine Firma ist pleite, die Ehe kriselte schon lange, und auf Jessicas Namen wurde eine Lebensversicherung abgeschlossen. Außerdem hatte Daniel eine Affäre. Jack hält Daniel jedoch für unschuldig und ist sich sicher, dass die Kinder Ryan und Megan der Schlüssel zur Aufklärung des Falls sind. Nun setzt er auf Claras Fähigkeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Matthew Settle (Daniel Wolf) Angélica Celaya (Chief Inspector Silvia Ruiz) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Jeannot Szwarc Drehbuch: Christopher Barbour Kamera: Yasu Tanida Musik: Steffan Fantini, Marc Fantini, Scott Gordon