Bad Tölz ist im "Tölzi"-Fieber, nachdem in einer Baugrube eine Moorleiche gefunden wurde, die laut Anthropologe Schorlemmer angeblich aus der Keltenzeit stammt. Doch bald gibt es auch etwas für Benno und Sabrina zu tun: Der Fotograf Michael Brandtner wird in der Nähe der Mumie erschlagen aufgefunden ... In Google-Kalender eintragen