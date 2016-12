SAT.1 Gold 16:50 bis 18:35 Krimi Der Bulle von Tölz: Sport ist Mord D 2004 2016-12-26 10:10 20 40 60 80 100 Merken Als beim Abschlusstraining zur Weltmeisterschaft im Damenbob die Favoritin Evelyn Bergham Opfer eines Sabotageaktes wird, stellt der Bobverband diesen Vorfall als technischen Defekt hin. Doch am nächsten Morgen wird die Sportlerin in einem Waldstück ermordet aufgefunden. Benno, der sich zufällig am Ort des Geschehens aufhält, wird von seiner Mutter, einer glühenden Verehrerin Berghams, überredet, den Fall zu lösen - sehr zum Ärger der zuständigen Kommissarin Barbara Götze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Gerd Anthoff (Anton Rambold) Thomas Anzenhofer (Markus Hirschbichler) Klaus Guth (Bertram von Gluck) Julia Bremermann (Barbara Götze) Erich Padalewski (Rudolf Schenkmeier) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Franz X. Sengmueller Kamera: Reiner Lauter Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12