Disney Channel 20:15 bis 21:35 Trickfilm TinkerBell und die Piratenfee USA 2014 Nach einer Vorlage von John Lasseter, Peggy Holmes, Roberts Gannaway, Jeffrey M. Howard, Lorna Cook, Dolby 16:9 HDTV Free-TV Premiere Die Fee Zarina stiehlt den wichtigen Feenglanz aus dem Tal der Feen. Diesen Feenglanz bringt Zarina zu den Piraten vom Schädelfelsen, mit denen sich verbündet. Dadurch wird das Leben im Tal der Feen gefährlich. Um Zarina und die Piraten zu bekämpfen, müssen sich Tinkerbell und ihre Freunde auf das grösste Abenteuer ihres Lebens begeben, um den Feenglanz zurück an seinen Platz zu bringen. Sprecher: Yvonne Catterfeld (Zarina) Gabrielle Pietermann (TinkerBell) Stephanie Kellner (Klara (Iridessa)) Shandra Schadt (Emily (Fawn)) Maren Rainer (Silberhauch (Silvermist)) Originaltitel: The Pirate Fairy Regie: Peggy Holmes Drehbuch: Jeffrey M. Howard, Kate Kondell Musik: Joel McNeely