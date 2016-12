ZDF neo 00:50 bis 02:15 Drama Fackeln im Sturm Folge: 4 Liebe und Hass USA 1985 16:9 20 40 60 80 100 Merken George Hazards Schwester Virgilia sorgt für einen Skandal: Sie hat sich nicht nur in den ehemaligen Sklaven Grady verliebt, sondern diesen sogar geheiratet. Die Freundschaft der Familien Main und Hazard droht endgültig zu zerbrechen. Nur Orrys biestige Schwester Ashton triumphiert. Madelines brutaler Ehemann LaMotte ahnt, dass seine Frau ihn betrügt. Er schwört Rache. Madeline stehen harte Zeiten bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Swayze (Orry Main) James Read (George Hazard) Lesley-Anne Down (Madeline Fabray LaMotte) Wendy Kilbourne (Constance Flynn Hazard) Kirstie Alley (Virgilia Hazard) Jean Simmons (Clarissa Main) Terri Garber (Ashton Main Huntoon) Originaltitel: North and South Regie: Richard T. Heffron Drehbuch: Kathleen A. Shelley Kamera: Stevan Larner Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12