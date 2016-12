ZDF neo 23:20 bis 00:50 Krimi Inspector Barnaby Gesegnet sei die Braut GB 2011 Nach Motiven von Caroline Graham Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dianne Price wurde in ihrer Badewanne ertränkt, geschmückt wie eine Braut. Ihr Exfreund hat ein Alibi, aber der Brautstrauß in ihren Händen führt zum schüchternen Malcom Merryman. Bevor noch Diannes verängstigte Mitbewohnerin Jo zu ihrer Freundin Fran ziehen kann, wird auch Fran ermordet. Der alte Bahnwärter Frank Bertram findet ihre Leiche zerstückelt und mit Konfetti bestreut in einem Weidenkorb. Auf dem Heimweg vom Pub findet Malcolm das elterliche Auto wie zur Hochzeit geschmückt und drinnen vor dem Fernseher seine Eltern, erwürgt, mit grotesk geschminkten Lippen. Das Brautmotiv taucht auch bei anderen Dorfbewohnern auf, zum Beispiel beim Pubbesitzer Matt Rowntree, den seine Frau Nikki im Brautdress erotisch auf Touren bringt, sowie bei dem Lehrer David Orchard, der sich wegen der Mordserie vor der Ankunft seiner Verlobten Sorgen macht. Barnaby nimmt sich Diannes und Jos ältlichen Vermieter, Bernard Flack, vor. Aber er kann ihm nur nachweisen, dass er seine attraktiven Mieterinnen durch den Entlüftungsschacht des Badezimmers beobachtet hat. Kaum haben sie ihn verlassen, da hört Jo in ihrer Wohnung schwere Schritte auf der Treppe. Der Besucher pfeift "Hier kommt die Braut". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Neil Dudgeon (Inspector Barnaby) Jason Hughes (Sergeant Ben Jones) Barry Jackson (Dr. George Bullard) Fiona Dolman (Sarah Barnaby) Sarah Smart (Jo Starling) Ron Cook (Bernard Flack) Adrian Rawlins (David Orchard) Originaltitel: Midsomer Murders Regie: Nick Laughland Drehbuch: Peter J. Hammond, Peter Hammond, Caroline Graham Kamera: Colin Munn Musik: Jim Parker Altersempfehlung: ab 12