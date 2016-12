ZDF neo 20:15 bis 21:50 Krimi Lewis Das Mordkomplott GB 2007 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der ehemalige Computerhacker und jetzige Bestseller-Autor Nicky Turnbull kommt nach Oxford. Da er bereits Morddrohungen erhalten hat, wird Lewis zu Turnbulls Sicherheit abgestellt. Turnbull ist der Einladung der Oxford-Union gefolgt, einem Debattierclub, in dem er eine Lesung halten soll. Die Studenten haben sich sehr um ihn bemüht, umgibt ihn doch als ehemaliger Krimineller so manches Geheimnis. Lewis ist der angeberische Turnbull vom ersten Moment an ein Dorn im Auge. Nur unter Protest nimmt er sich dieser Aufgabe an. Nach der Lesung im Club möchte Turnbull die Nacht mit den beiden attraktiven Studentinnen Jo und Caroline verbringen. Am nächsten Morgen wird Jo ermordet in Turnbulls Hotel aufgefunden. Turnbull und Caroline, die die Nacht gemeinsam im Nebenzimmer verbracht haben wollen, haben von alledem nichts mitbekommen. Gerade als Turnbull sich gegenüber Lewis offenbart, dass die vermeintlichen Morddrohungen gegen ihn nur ein Publicity-Gag gewesen seien, trifft den Autor ein tödlicher Schuss. Abgegeben vom Dach des gegenüberliegenden Gebäudes. Nun müssen Lewis, der als Personenschützer nicht eben die beste Figur gemacht hat, und sein Assistent Hathaway gleich zwei Morde aufklären. Und als wäre dies nicht schon kompliziert genug, entpuppt sich die eben angereiste Witwe Turnbulls als Lewis' Jugendliebe Diane. Könnte sie hinter den beiden Morden stecken? Oder gibt es noch einen ganz anderen Zusammenhang, den Lewis und Hathaway bislang übersehen haben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Whately (DI Robert Lewis) Laurence Fox (DS James Hathaway) Rebecca Front (CH. Supt. Innocent) Clare Holman (Dr. Laura Hobson) Gina McKee (Diane Turnbull) Owen Teale (Nicky Turnbull) Emma Campbell Webster (Caroline Morton) Originaltitel: Lewis Regie: Sarah Harding Drehbuch: Alan Plater Kamera: Peter Middleton Musik: Barrington Pheloung Altersempfehlung: ab 12