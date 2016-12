ZDF neo 17:25 bis 18:05 Arztserie Die Schwarzwaldklinik Folge: 22 Prost, Herr Professor! D 1986 Merken Professor Brinkmann wird Ehrenbürger der Stadt. Während der feierlichen Veranstaltung lässt ihn der sterbende Josef Lambert an sein Krankenbett rufen. Das Rheuma zwingt Dr. Schäfer, nicht mehr zu praktizieren. Als er seine Kündigung einreicht, schlägt ihm Brinkmann vor, als Dozent weiter zu arbeiten. Durch ein Fernglas beobachtet Käti Konstantin Taubricht, der jeden Tag auf "ihrer" Bank auf sie wartet. Als Käti sich eines Tages doch wieder entschließt, zu ihrem gemeinsamen Treffpunkt zu gehen, ist es zu spät: Taubricht ist in die Schwarzwaldklinik eingeliefert worden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alf Marholm (Prof. Klaus Brinkmann) Angelika Reißner (Dr. Udo Brinkmann) Anja Kruse (Dr. Katarina Gessner) Eva Maria Bauer (Carsta Michaelis) Klausjürgen Wussow (Prof. Klaus Brinkmann) Gaby Dohm (Dr. Christa Brinkmann) Sascha Hehn (Dr. Udo Brinkmann) Originaltitel: Die Schwarzwaldklinik Regie: Hans-Jürgen Tögel Drehbuch: Herbert Lichtenfeld Kamera: Gernot Köhler Musik: Hans Hammerschmid