Packende Action mit dem Star aus der "Matrix"-Trilogie Keanu Reeves: An einer Tankstelle begegnet der ehemalige Auftragsmörder John Wick drei russischen Gangmitgliedern. Deren Anführer Iosef bewundert Johns Mustang und möchte ihm diesen abkaufen. Doch der Wagen ist unverkäuflich. In der Nacht brechen Iosefs Männer bei John ein, verprügeln ihn und töten die kleine Hündin, die er von seiner geliebten, kürzlich verstorbenen Frau Helen geerbt hat. John schwört gnadenlose Rache ... In Google-Kalender eintragen