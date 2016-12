ZDF 17:25 bis 18:57 Familienfilm Das Traumschiff Puerto Rico D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Das ZDF-"Traumschiff" nimmt unter dem Kommando von Kapitän Jakob Paulsen Kurs auf die Karibik-Insel Puerto Rico. Während Corinna Hartung und Jan Krüger ihr lang ersehntes Wiedersehen feiern, ist die Ankunft von Paul Bronski auf dem Schiff für seine Ehefrau Maria kein großes Vergnügen. Bereits seit drei Monaten ist Maria an Bord, weil sie sich von ihrem Mann vernachlässigt fühlt. Jetzt sitzen sie zusammen auf dem Schiff fest, doch Marias innigster Wunsch, dass Paul mehr Zeit mit ihr als mit seiner Firma verbringen soll, scheint für ihn schwer erfüllbar. Sein alter Freund Kapitän Paulsen und Beatrice haben alle Hände voll zu tun, dem sturen Paul klarzumachen, dass er seine Ehe nur noch retten kann, wenn er seinen bisherigen Kurs ändert. Corinna und Jan haben unterdessen andere Probleme. Corinna wünscht sich nichts sehnlicher, als ihren freien und ungebundenen Lebensstil aufzugeben und mit Jan eine Familie zu gründen. Doch für den abenteuerlustigen Journalisten sind das undenkbare Zukunftsvorstellungen. Dass Jan schwerwiegende Gründe für seine abweisende Haltung hat, verschweigt er Corinna, um sie vor großem Leid zu bewahren. Der berühmte Chirurg Dr. Martin Rainders und seine Frau Carmen reisen mit dem "Traumschiff" nach Puerto Rico, um Martins alten Freund Dr. Carlos Rivera in der von ihm gegründeten Kinderklinik zu besuchen. Dem Ehepaar liegt die Klink sehr am Herzen. Seit Jahren unterstützen sie Carlos mit Spenden, Medikamenten und medizinischem Equipment. Voller Vorfreude machen sie sich gemeinsam mit Doktor Sander auf den Weg. Doch die Freude wandelt sich beim Anblick der Klinik in blankes Entsetzen. Auch Kapitän Paulsen hat sich während der Reise mit einigen Problemen herumzuschlagen. Nicht nur sein Freund Paul braucht jede Menge Rat und Unterstützung, Beatrice und er müssen sich auch noch ständig Gedanken um die neue Reiseleiterin machen. Franziska Stein ist offen, flexibel, manchmal zu frech und hat ganz offensichtlich ein Problem mit ihrem Zeitmanagement. Dabei ist Franziska ein sehr kontaktfreudiger Mensch und hilft jedem, der Hilfe braucht. Dass sie sich dabei manchmal verzettelt und deshalb wieder und wieder nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist, erkennt Beatrice sehr schnell und nimmt die "Kleine" unter ihre Fittiche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Siegfried Rauch (Kapitän Paulsen) Heide Keller (Beatrice) Nick Wilder (Dr. Sander) Sigmar Solbach (Dr. Martin Rainders) Marion Kracht (Carmen Rainders) Jeanne Tremsal (Corinna Hartung) Nicki von Tempelhoff (Jan Krüger) Originaltitel: Das Traumschiff Regie: Stefan Bartmann Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Marc Prill Musik: Hans Günter Wagener