ZDF 09:20 bis 10:40 Märchenfilm Rumpelstilzchen D, A 2007 Nach einem Märchen der Brüder Grimm Stereo Untertitel 16:9 Wer kennt es nicht, das Rumpelstilzchen, das der schönen Müllerstochter im Schlossturm dreimal hilft, Stroh zu Gold zu spinnen. Und jedes Mal verlangt es ein wertvolles Pfand. Erst ihren Ring, dann ihre Kette und dann ihr erstes Kind, wenn sie Königin ist. Doch als das Rumpelstilzchen das Kind holen will, verteidigt es die Königin mit ihrer ganzen Liebe. Gemeinsam mit dem König und ihren guten Freunden schlägt sie das Böse in die Flucht. Schauspieler: Katharina Thalbach (Rumpelstilzchen) Marie Christine Friedrich (Marie) Sebastian Fischer (König Michael) Erich Schleyer (Heinrich von Schotter) Fritz Egger (Müller) Gregory Borlein (Müllersbursche Peter) Andreas Schmidt (Hinz) Originaltitel: Rumpelstilzchen Regie: Andi Niessner Drehbuch: Thomas Teubner Kamera: Philipp Kirsamer Musik: Christoph Ziergibl Altersempfehlung: ab 6