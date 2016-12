ZDFinfo 17:20 bis 18:05 Dokumentation Glamour, Gold und die Liebe Europas Königshäuser im Vergleich D 2016 2016-12-25 01:20 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Royal sind sie alle und trotzdem gibt es Unterschiede bei Europas Königshäusern. Macht, Reichtum und Ansehen sind nicht gleichmäßig verteilt. "ZDFzeit" will wissen, wer die Nase vorn hat. Politisch spielen die Königsfamilien in Zeiten der Demokratie keine große Rolle. Aber als "Markenbotschafter" ihrer Länder sind sie von großer Bedeutung. Sie punkten mit ihrer Tradition und glanzvollen Auftritten. Die Royals wissen genau, was das Publikum fasziniert. Bilder einer Traumhochzeit beispielsweise. Nichts rührt die Betrachter so sehr wie Maximas Tränen des Glücks, wenn sie dem niederländischen Thronfolger und jetzigen König Willem-Alexander zur Tangomusik das Jawort gibt. Und das Entzücken ist grenzenlos, wenn die kleine Schwedenprinzessin Estelle im adretten Kleidchen schüchtern in die Kamera winkt. Nichts bleibt dabei dem Zufall überlassen. Ganze Heerscharen von Schneidern, Stylisten und PR-Profis machen aus den royalen Familien globale Attraktionen. Denn königliche Macht üben sie heutzutage vor allem über ihr Image aus. Wir zeigen, wer in Sachen Attraktivität die Nase vorn hat. Wer liefert die schönsten Auftritte? Und warum ist ein blendendes Image so wichtig? Auch die Schattenseiten des königlichen Lebens wollen wir beleuchten. Wer liefert die größten Skandale und die aufregendsten Affären? Was kann sich ein königliches Familienmitglied erlauben und was nicht? Die Inszenierung muss perfekt sein. Wie es wirklich hinter den Kulissen aussieht, wird gern verschwiegen. Das gilt auch für das Vermögen der Royals. Reich sind sie alle - aber manche sind sehr reich. Spitzenreiter ist Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein, dem fünf Milliarden zugesprochen werden. Das Privatvermögen von Queen Elizabeth II. von England wird dagegen "nur" auf 500 Millionen Dollar geschätzt. Wir wollen wissen, wie diese riesigen Vermögen entstanden sind und was sich die einzelnen Länder heutzutage ihre Königshäuser kosten lassen. Wir wollen außerdem wissen, was von der einstigen Machtfülle der Herrscherfamilien übrig geblieben ist. Wir prüfen, welches Königshaus noch Einfluss auf die Regierungsgeschäfte nehmen kann und wer sich aufs Repräsentieren beschränken muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Glamour, Gold und die Liebe Regie: Karlo Malmedie Kamera: Ralf Gemmecke