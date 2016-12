BR Fernsehen 22:00 bis 23:30 Komödie O Palmenbaum A, D 2000 2016-12-26 12:30 Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Diese Weihnachtsferien sollen für Kati und Jonas kein gewöhnlicher Urlaub werden: Die beiden haben beschlossen, auf Mauritius zu heiraten - ganz romantisch und ganz ohne Familie. Doch so leicht lässt sich die liebe Familie nicht abwimmeln. Wieder einmal plant das junge Paar Kati und Jonas vor dem weihnachtlichen Trubel nach Mauritius zu entfliehen. Und doch ist diesmal etwas anders: Kati und Jonas wollen auf Mauritius heiraten. Ganz romantisch und ohne Familie. Aber Schwester Luiserl und ihr Mann Joe sind zutiefst gekränkt und so dürfen sie Kati und Jonas begleiten, unter einer Bedingung: kein Wort zu Mama Lilibet. Trotzdem haben Lilibet und auch Omama rechtzeitig von der Sache Wind bekommen und tauchen überraschend ebenfalls am Check-in-Schalter auf. Gleicher Flug, gleiches Hotel. Die Familie ist wider Willen vereint. Diesmal jedoch nicht unter dem Weihnachtsbaum im trauten Heim, sondern unter dem Palmenbaum in fernen Gefilden. Die unfreiwillige Familienzusammenführung und das tropische Klima sorgen dafür, dass familiäre Turbulenzen nicht ausbleiben. "O Palmenbaum" ist die Fortsetzung der erfolgreichen Weihnachtskomödie "Single Bells" von Xaver Schwarzenberger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martina Gedeck (Kati Treichl) Gregor Bloéb (Jonas Meixner) Mona Seefried (Luiserl Moor) Erwin Steinhauer (Johannes Moor) Inge Konradi (Omama, Joes Mutter) Johanna von Koczian (Lilibet, Luiserls und Katis Mutter) Mariella Hahn (Gregor, Sohn der Moors) Originaltitel: O Palmenbaum Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Ulrike Schwarzenberger Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Arthur Lauber Altersempfehlung: ab 12