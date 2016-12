„Der Fehler“. Die 17-jährige Rosa baut betrunken einen Autounfall. Sie stirbt, ihr Freund überlebt schwer verletzt. Dass Rosas Onkel, der Polizist Hannes, eine Mitschuld an der Katastrophe trägt, ahnt keiner. Hannes setzt alles daran, dass das auch so bleibt. – Großartig besetzte Spannung. – Vier Folgen, tägl. In Google-Kalender eintragen