Das Erste 11:45 bis 12:45 Märchenfilm König Drosselbart D 2008 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Es war einmal die stolze Prinzessin Isabella von Geranien, die war schön, aber hochmütig. Als ihr Vater sie vermählen will, ist ihr kein Bewerber gut genug, sei sein Name auch noch so blumig. Auch den edlen Richard von Begonien, dem sie eigentlich im Herzen zugetan ist, lässt sie abblitzen und verspottet ihn als "König Drosselbart". Da reicht es ihrem Vater. Er schwört, die hochmütige Tochter dem erstbesten Bettler zur Frau zu geben, der sein Schloss betritt. Auf einmal tritt ein Spielmann vor die Tür. Im Kostüm des einfachen Bettlers möchte Richard seiner Auserwählten den Hochmut austreiben. Der König lässt seine Tochter mit ihm vermählen und schickt sie anschließend fort. Isabella muss mit ihm in seine bescheidene Hütte ziehen und fortan kochen, putzen und auf dem Markt billige Ware verkaufen, um zu überleben. Wie die stolze Prinzessin lernt, die einfachen Menschen und die gewöhnlichen Dinge zu achten und wie Prinz Richard trotz manchem Rückschlag bis zum Schluss fest an das Gute in Prinzessin Isabella glaubt, davon erzählt die romantische Neuverfilmung des Grimm'schen Märchens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jasmin Schwiers (Prinzessin Isabella von Geranien) Hubert Mulzer (König August von Geranien) Ken Duken (König Drosselbart alias Prinz Richard von Begonien) Felicitas Woll (Maximiliane von Begonien, Schwester des Königs) Arthur Brauss (König Ottokar von Begonien) Carolin Weber (Fischverkäuferin) Marisa Leonie Bach (Zofe 1) Originaltitel: König Drosselbart Regie: Sibylle Tafel Drehbuch: Anja Kömmerling, Thomas Brinx Kamera: Armin Alker Musik: EnJott Schneider