Phoenix 01:00 bis 01:45 Dokumentation Energie aus dem Wald Die Grenzen der Nachhaltigkeit D 2014 Live TV Merken Der Wald gerät als ältester Energielieferant durch die steigenden Ölpreise und die Energiewende immer mehr in den Fokus. Lorenz Knauer geht der Frage nach, ob es angesichts des stetig wachsenden Bedarfs an Energie überhaupt noch möglich ist, "nachhaltig" mit dem Wald umzugehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Energie aus dem Wald