Phoenix 22:30 bis 23:15 Dokumentation Mythos Amazonas Triumph des Lebens D 2011 Seit Tausenden von Jahren leben die Kayapó-Indianer mit und von dem Regenwald. Filmemacher Christian Baumeister begleitet die Kayapó bei ihren aufwändigen Vorbereitungen für das große Bo-Fest. Sein Film verwebt Einblicke in die Gesellschaft der Kayapó mit außergewöhnlichem, teils nie gefilmtem Tierverhalten. Ob Mensch, Otter, Kolibri oder Ameisenbaum - jeder spielt eine unverzichtbare Rolle in dem gigantischen Zusammenspiel der Arten. Es ist die Vernetzung, die den Regenwald am Leben erhält und gleichzeitig so verwundbar macht. Originaltitel: Mythos Amazonas