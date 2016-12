Phoenix 20:15 bis 21:00 Dokumentation In Australiens Regenwald AUS 2008 2016-12-26 07:30 Merken Die atemberaubende Natur und die große Schönheit des tropischen Regenwaldes zeigen die beiden Dokumentationen "In Australiens Regenwald" und "Mythos Amazonas". Die biologische Vielfalt ist hier so groß wie nirgendwo sonst auf der Welt, weil diese Regionen nicht von den Eiszeiten betroffen waren. Die Erhaltung und Aufforstung der Regenwälder könnten die globale Erwärmung aufhalten, während das Pflanzen neuer Wälder in hohen Breitengraden das Gegenteil bewirken kann. Denn nur der Regenwald bindet Kohlendioxid und fördert zugleich die Bildung von Wolken, die zur Senkung der Temperaturen auf der Erde beitragen. Die Regenwälder bergen den Schlüssel für die Zukunft der Erde und der Wälder. Tropischer Regenwald bedeckt die Erde auf einer Gesamtfläche von 1.681 Millionen Hektar, davon befinden sich rund 900 Millionen Hektar in Südamerika, 500 Millionen in Afrika und 260 Millionen in Asien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rainforest - The Secret of life