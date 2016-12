Phoenix 09:00 bis 09:45 Dokumentation Und ewig locken die Wälder Heimat, Holz und harte Kerle D 2012 Merken Keine andere Nation hat zum Wald so ein besonderes Verhältnis wie die Deutschen. Wir betrachten den Wald als Ursprung und Heimat der Germanen, wir haben die Verklärung der Romantik erlebt, die Angst vor dem Waldsterben, wir kennen aber auch den bedrohlichen Wald aus Grimms Märchen. Das Reich der Tannen, Pilze und Hirsche ist Deutschlands geheimnisvollstes Stück Natur - und bei weitem nicht so menschenleer, wie viele vermuten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Und ewig locken die Wälder