Familienserie Neues aus Büttenwarder Nackt D 2010 Untertitel 16:9 Frohlocken in Büttenwarder: Schon bald soll ein Nacktwanderweg durch das liebliche Dorf führen. Brakelmann und seine Freunde sind natürlich begeistert von der Freikörperkultur. Doch die allgemeine Euphorie legt sich schnell. Denn gerade, als alle bereits mit lukrativen Einnahmen aus dem zu erwartenden Ansturm von Nudisten rechnen, schaltet sich auch der verhasste Nachbarort Klingsiehl in die Bewerbung ein. Nun soll ein Kalender mit Aktfotos der Dörfler entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Und fortan stellt sich Brakelmann und seine Freunden die Frage: Muss man für Geld denn wirklich alles machen? Bildergalerie Schauspieler: Jan Fedder (Kurt Brakelmann) Peter-Heinrich Brix (Arthur "Adsche" Tönnsen) Günter Kütemeyer (Bürgermeister Schönbiehl) Axel Olsson (Shorty) Sven Walser (Kuno) Peggy Lukac (Eleonore Schaubenheimer) Originaltitel: Neues aus Büttenwarder Regie: Guido Pieters Drehbuch: Norbert Eberlein