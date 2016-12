MDR 01:00 bis 02:45 Komödie Schneewittchen und die sieben Gaukler D, CH 1962 Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Kurz vor Weihnachten erbt der Bankangestellte Norbert ein baufälliges Hotel in St.Moritz. Zum Glück greifen ihm die Ingenieurin Anita und sieben arbeitslose Zirkusartisten tatkräftig unter die Arme. Erben schafft Sorgen. Das erlebt Norbert Lang (Walter Giller), der kurz vor Weihnachten in St. Moritz ein baufälliges Hotel übernehmen darf. Für die Feiertage ist es zwar schon ausgebucht, aber: die Heizung spukt, für Silvester fehlt das Unterhaltungsprogramm und dann läuft auch noch das gesamte Personal weg. Die Installationsfirma in Zürich verspricht dem geplagten Jung-Hotelier einen kundigen Ingenieur. Für Silvester engagiert er die recht eigenwillige Sängerin Ines del Mar (Hanne Wieder), bei der allerdings die Sinneslust vor der Sangeslust zu rangieren scheint. Ingenieur Rossi (Caterina Valente) andererseits entpuppt sich als ausgesprochen charmante junge Frau, die bald schon vom Nothelfer für Heizungsrohre zum wahren Weihnachtsengel in allen Belangen aufrückt. Kräftig unterstützt wird Anita Rossi dabei von einer Truppe heimatloser Zirkusartisten, die schon bald als wendige Hotelhelfer Teller und Gläser buchstäblich fliegen lassen. Außerdem fliegen ein paar Gäste bei Schnee und Glatteis auf die Nase, Ines del Mar fliegt aus ihrem Engagement und der junge Hotelier, wie könnte es anders sein, fliegt schlussendlich auf seinen schwarzhaarigen Engel aus der Stadt. Ein filmisches Musical, das eine einfache - aber spezielle - Geschichte erzählt. Günter Neumann, einer der Großen in der damaligen deutschen Kabarettszene, schrieb zum handfesten Drehbuch reimverliebte, witzige Lieder. Sven Nykvist stand hinter der Kamera. Und für Spaß sorgte eine Elite-Auswahl an Unterhaltungskünstlern. Weltstar Caterina Valente ist Dr. Rossi; Walter Giller, wie immer von unwiderstehlichem jungenhaften Charme, der unerfahrene Hotelier. Chansonsängerin Hanne Wieder mit der sündig tiefen Reibeisenstimme präsentiert erotisch ihre fast anzüglichen Schmalzlieder. Peter W. Staub reimt als fingerfertiger Frisör zum Steinerweichen. Und außerdem gibt es ein Wiedersehen unter anderem mit Georg Thomalla, Zarli Carigiet, Sigfrit Steiner, Horst Tappert und Günther Schramm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caterina Valente (Dr. Anita Rossi) Walter Giller (Norbert Lang) Hanne Wieder (Ines del Mar) Ernst Waldow (Hilfsdirektor Säuberlich) Günther Schramm (Schulreiter Marcel) Georg Thomalla (Clown Lukas) Gaston Palmer (Clown Roderich) Originaltitel: Schneewittchen und die 7 Gaukler Regie: Kurt Hoffmann Drehbuch: Günter Naumann Kamera: Sven Nykvist Musik: Heino Gaze Altersempfehlung: ab 6