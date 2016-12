MDR 22:00 bis 23:30 Show Katrin Weber - Oh, die Fröhliche! Ein heiteres Weihnachtsprogramm D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Weihnachtszeit - schönste Zeit? Meist. Aber die besinnlichen Wochen zum Jahresende halten auch so manche Tücke bereit. Das weiß keine besser als Kabarettistin und Chansoneuse Katrin Weber. Im Kindergarten hatte sie als einziges Mädchen eine Rute im Stiefel! Und erst die berühmt-berüchtigten Weihnachtsmann-Larven - das war doch eher zum Fürchten, denn zum Freuen. Was für ein Trauma. Katrin Weber entführt in die Weihnachtswelt der letzten Jahrzehnte, verführt mit Anekdoten aus ihrem eigenen Leben und erinnert musikalisch an die schönen Momente. Eine Achterbahn der Gefühle - auf echt Webersche Weise - ist garantiert. Weihnachtsstress adé!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Katrin Weber - Oh, die Fröhliche!