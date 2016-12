3sat 20:15 bis 22:10 Drama Anna Karenina GB 2012 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzte, preisgekrönte Neuverfilmung des Romanklassikers von Leo Tolstoi. Bildgewaltig von John Wright ('Pan', 'Abbitte') inszeniert, kämpft Keira Knightley ('The Imitation Game') vor opulenter Kulisse um gesellschaftliche Akzeptanz der Liebe ihres Lebens. Jacqueline Durran erhielt für ihre glanzvollen Kostüme den Oscar! St. Petersburg, 1874. Anna Karenina genießt als Frau des Regierungsbeamten Alexej Karenin höchstes Ansehen in der feinen Gesellschaft Russlands. Ein Hilfe suchender Brief ihres Bruders Stiwa führt sie nach Moskau. Dort trifft sie auf den gut aussehenden Kavallerie-Offizier Graf Wronskij. Für ihn ist es Liebe auf den ersten Blick, Anna hingegen will ihre Gefühle zunächst beherrschen. Nach einer rauschenden Ballnacht lassen sich die beiden jedoch auf eine leidenschaftliche Affäre ein. Als die Öffentlichkeit davon Kenntnis erlangt, will Anna trotz gesellschaftlicher Ächtung zur Liebe ihres Lebens stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Keira Knightley (Anna Karenina) Jude Law (Alexei Karenin) Aaron Taylor-Johnson (Graf Wronskij) Kelly Macdonald (Dolly) Matthew Macfayden (Oblonski) Olivia Williams (Gräfin Wronskaja) Emily Watson (Fürstin Lydia Iwanowna) Originaltitel: Anna Karenina Regie: Joe Wright Drehbuch: Tom Stoppard Kamera: Seamus McGarvey Musik: Dario Marianelli Altersempfehlung: ab 12