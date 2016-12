TNT-Serie 00:15 bis 01:20 Fantasyserie Game of Thrones Die Gnade der Mutter USA, GB 2015 16:9 Merken Stannis Baratheon ist nach dem Tod seiner Tochter entschlossener denn je, Winterfell einzunehmen. Sansa und Theon nutzen das entstehende Chaos auf der Burg und unternehmen gemeinsam einen Fluchtversuch. Während Daenerys Jorah wieder in ihren Kreis aufgenommen hat, muss Cersei vor den Bewohnern ihrer Stadt einen Bußgang absolvieren. Jon Schnee ist entsetzt, als er von Stannis' Niederlage erfährt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Königin Cersei Baratheon) Nikolaj Coster-Waldau (Ser Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Alfie Allen (Theon Greyjoy) Originaltitel: Game of Thrones Regie: David Nutter Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Robert McLachlan Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16