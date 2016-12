TNT-Serie 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game of Thrones Ungebeugt, ungezähmt, ungebrochen USA, GB 2015 16:9 Merken Arya Stark hat in Braavos ihre erste Prüfung bestanden und darf ihre Ausbildung fortführen. Während Tyrion und Jorah weiterhin unterwegs sind, erfährt Cersei in Königsmund von Baelish' jüngster Intrige. Als Dank soll er zum Wächter des Nordens ernannt werden, sobald die Boltons von dort vertrieben sind. Bronn und Jaime sind indes in Dorne angekommen und versuchen, Myrcella zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Königin Cersei Baratheon) Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) Kit Harington (Jon Snow) Sophie Turner (Sansa Stark) Brenock O'Conno (Olly) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Jeremy Podeswa Drehbuch: Bryan Cogman Kamera: Gregory Middleton Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16