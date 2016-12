TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Ich habe deinen Schnurrbart gefunden USA 2010 16:9 Merken Alan versucht, Charlie wieder auf andere Gedanken zu bringen und überredet ihn, ins Kino zu gehen. Dort sieht er allerdings Chelsea, die mit ihrem neuen Freund ebenfalls im Kino ist. Als er den beiden hinterherspioniert, stellt er erfreut fest, dass Brad Chelsea nur nach Hause bringt und danach weiterfährt. Chelsea hingegen fährt kurz darauf zu Charlies Haus. Wie geht es mit den beiden weiter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Stacy Keach (Tom) John Amos (Ed) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6