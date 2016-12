TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men Furzwitze, Torte und Celeste USA 2010 16:9 Merken Alan hat mal wieder Pech mit einer Internetbekanntschaft und trifft in seinem Bedürfnis nach menschlicher Nähe mit Judiths Mann Herb einen Seelenverwandten. Als Judith erfährt, dass die beiden gemeinsam einen Flohmarkt besuchen wollen, verbietet sie Alan jeden Kontakt mit Herb, der in seiner Not aus dem Fenster klettert ... Jake will seine vergraulte Freundin Celeste zurückhaben und komponiert einen Liebessong für sie. Auch diesmal ist Onkel Charlie mit seinem Rat zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Jennifer Taylor (Chelsea) Ryan Stiles (Dr. Herb Melnick) Joe Dietl (Mailman Mike) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman