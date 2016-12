TNT Comedy 17:35 bis 18:00 Comedyserie Two and a Half Men Der kleine Furzmeister USA 2009 16:9 Merken Charlie und Alan kriegen sich ständig in die Haare, und Jake ist schon vollkommen entnervt. Als die beiden sich dann auch noch in der Öffentlichkeit über ihn lustig machen, reißt Jake der Geduldsfaden. Er weigert sich, die Wochenenden weiterhin bei Alan und Charlie zu verbringen sehr zum Missfallen von Judith. In seiner Verzweiflung kramt Alan ein altes Paartherapiebuch von ihm und seiner Ex-Frau aus, um mit Charlie die darin vorgeschlagenen Aufgaben zu machen. Klar, dass der nächste Streit zwischen den Brüdern schon vorprogrammiert ist?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Melnick) Conchata Ferrell (Berta) Paulina Olszynski (Trudy) Skyler Caleb (Serge) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Don Foster, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman, Dennis C. Brown Altersempfehlung: ab 12