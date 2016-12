TNT Film 08:45 bis 10:35 Familienfilm Löwen aus zweiter Hand USA 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Für den 14-jährigen Walter ist die Farm seiner Großonkel mitten in Texas der letzte Ort auf Erden, an dem er seinen Sommer verbringen möchte. Angeblich waren seine Onkel Bankräuber, Mafiagangster und/oder Kriegsverbrecher. Doch nach und nach verweben sich die Erzählungen der Männer zu einer fantastischen Abenteuergeschichte, die durch Walters Vorstellungskraft zum Leben erwacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Caine (Garth) Robert Duvall (Hub) Haley Joel Osment (Walter) Kyra Sedgwick (Mae) Nicky Katt (Stan) Josh Lucas (Walter als Erwachsener) Michael O'Neill (Ralph) Originaltitel: Secondhand Lions Regie: Tim McCanlies Drehbuch: Tim McCanlies Kamera: Jack N. Green Musik: Patrick Doyle