Onzichtbaar Nederland Gezondheid NL 2015 HDTV Merken Vanwege de internationale handel en het vele reizen is Nederland gevoelig voor besmettelijke ziektes van buitenaf. Er werden maatregelen genomen om ziektes buiten de deur te houden die onder meer mee werden gebracht door matrozen uit tropische oorden. Maar wat als bacteriën of virussen zich genesteld hebben in vee of in het drinkwater? Daarnaast aandacht voor een groene oase midden in de Rotterdamse haven, het zogeheten quarantaineterrein. En hoe zit het met de mysterieuze miltvuurbosjes in Friesland, waar begraven koeien nog steeds zeer gevaarlijk kunnen zijn voor onze gezondheid? Een animatie toont hoe een virus miljoenen mensen in de wereld kan besmetten met de snelheid van een vliegtuig. In twee dagen kunnen in potentie achttien miljoen mensen besmet raken, waar de verspreiding van de pest er vroeger maanden over deed.