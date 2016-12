Animal Planet 22:05 bis 22:30 Dokumentation Die Katzenretter - Einsatz in der Baumkrone USA 2015 Merken In Maple Valley, Washington, hat Julie ihre vermisste Katze Precious auf einem Baum entdeckt und sofort die Canopy Katzenrettung verständigt. Das noch junge Tier sitzt in 12 Metern Höhe auf einer Douglasie fest. Julie nimmt an, dass Precious seit vier Tagen dort oben ist - höchste Zeit also, das Kätzchen herunterzuholen. Doch es gibt ein Problem: Weder Julie noch ihre Tochter sind sich ganz sicher, ob die Katze im Baum wirklich ihre Precious ist. Die Farbe stimmt, aber der Schwanz sieht anders aus. Für Shaun und seinen Partner macht das keinen Unterschied. Sie holen die Mietze so oder so vom Baum. Doch die Rettungsaktion gestaltet sich äußerst schwierig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treetop Cat Rescue