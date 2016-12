Animal Planet 09:00 bis 09:45 Dokumentation Sitz, Platz, Aus! Tierische Nervensägen USA 2011 Merken Quintin wirkt liebenswert, doch der Chihuahua hat zwei Gesichter: Erst gibt er Küsschen, dann will er einem die Nase abbeißen. Schon in seiner ersten Nacht bei Frauchen Maryrose zerriss er sein Körbchen, pinkelte die Wohnung voll und ist seitdem der Chef im Haus. Seit Chris bei Maryrose eingezogen ist, hat sich die Situation zugespitzt: Der Chihuahua verrichtet sein Geschäft auf Chris' Klamotten und lässt ihn nicht ins Ehebett. Deshalb schläft das Paar im Gästezimmer und hat einen Hunde-Therapeuten um Hilfe gebeten. Außerdem in dieser Episode: Ein Mops, der für Pizza alles tut, und ein Monster namens Wild Thing, das jeden auf die Hörner nimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bad Dog!