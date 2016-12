ARD alpha 22:30 bis 00:05 Musik alpha-Jazz: The John Scofield Organic Trio The John Scofield Organic Trio D 2013 16:9 Merken John "Sco" Scofield ist in der Jazzwelt einer der am meisten be- und geachteten Gitarristen. Der Geist von Miles Davis weht bis heute genauso durch alle seine Projekte wie seine Neugier auf Unbekanntes. Durch seine Offenheit für neue junge Musiker und die weite Welt zwischen Jazz und Rock entstehen immer neue und unterschiedliche Bands. In der Wackerhalle Burghausen lässt er mit seinen Orgeltrio sowohl Klassiker von John Coltrane bis Miles Davis als auch eigene Stücke zeitlos modern erklingen. John "Sco" Scofield ist in der Jazzwelt einer der am meisten be- und geachteten Gitarristen. Der Geist von Miles Davis weht bis heute genauso durch alle seine Projekte wie seine Neugier auf Unbekanntes. Durch seine Offenheit für neue junge Musiker und die weite Welt zwischen Jazz und Rock entstehen immer neue und unterschiedliche Bands. In der Wackerhalle Burghausen lässt er mit seinen Orgeltrio sowohl Klassiker von John Coltrane bis Miles Davis als auch eigene Stücke zeitlos modern erklingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: John Scofield (g), Larry Goldings (org), Greg Hutchinson (dr) Originaltitel: alpha-Jazz