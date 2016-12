Spiegel TV Wissen 00:20 bis 01:05 Dokumentation Venedig - Die sinkende Stadt I 2015 Merken Venedig - La Serenissima, ist längst nicht mehr so prachtvoll wie ihr Ruf. Hochwasser, politische Skandale, Bürokratie und Tourismus bedrohen die atemberaubende Stadt an der Adria. Neben zahlreichen anderen Problemen versuchen die Bewohner Venedigs die Gefahr durch Kreuzfahrtschiffe zu unterbinden und Wissenschaftler arbeiten an Projekten zur Rettung ihrer geliebten Stadt. Doch die Zeit drängt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie