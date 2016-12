Spiegel TV Wissen 20:15 bis 21:10 Dokumentation Ein Zuhause für die Wodka-Bären D 2015 Merken Auch wenn die Ukraine politisch nicht geeint ist, finden sich Tierschützer, Freiwillige und Staatsbeamte zusammen, um für eine gemeinsame Sache zu kämpfen: Für die Rettung und Rehabilitierung von mehr als einem Dutzend brauner "Wodka Bären" im Hochgebirge der Karpaten. Die Bären Yura, Rosa, Benya, Potap und Misha entdecken endlich das Leben in der Wildnis nach Jahren der Qualen in Gefangenschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ein Zuhause für die Wodka-Bären