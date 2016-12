Spiegel TV Wissen 17:30 bis 18:30 Dokumentation Die geheime Lego-Welt F 2016 Merken Der Legokonzern gilt als profitabelster Spielzeughersteller der Welt. Aber auch als einer der verschwiegensten. Nun hat das privat geführte Unternehmen einen seltenen Blick in das Firmen-Innerste gewährt. Der Film begleitet einen jungen Studenten, der einen der begehrtesten Arbeitsplätze der Welt als Lego-Designer ergattern will und dabei tief in die DNA des Konzerns eintauchen darf. In Google-Kalender eintragen