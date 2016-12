Hessen 09:35 bis 11:20 Komödie Don Camillos Rückkehr nach dem Roman von Giovanni Guareschi F, I 1953 Nach einer Geschichte von Giovanni Guareschi Untertitel SW Live TV 20 40 60 80 100 Merken Don Camillo ist wegen der handgreiflichen Streitigkeiten mit Bürgermeister Peppone strafversetzt worden. In dem hoch in den Bergen gelegenen Montenara fühlt er sich ganz und gar nicht wohl. Auch unten im Tal läuft nichts mehr wie gewohnt. Bürgermeister Peppone sieht ein, dass in seinem Ort ohne seinen Erzfeind etwas fehlt. Erfolgreich bittet er den Bischof um Einsicht. Kaum ist Don Camillo in sein geliebtes Städtchen Brescello zurückgekehrt, erwacht in beiden wieder die streitbare Kampfeslust um das Wohl der Gemeinde. ('Die große Schlacht des Don Camillo' am 28. Jänner, ORF2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fernandel (Don Camillo) Gino Cervi (Peppone) Édouard Delmont (Doktor Spiletti) Paolo Stoppa (Marchetti) Alexandre Rignault (Franceso "Nero" Gallini) Thomy Bourdelle (Cagnola) Tony Jacquot (Don Pietro) Originaltitel: Il ritorno di Don Camillo Regie: Julien Duvivier Drehbuch: Julien Duvivier, René Barjavel Kamera: Anchise Brizzi Musik: Alessandro Cicognini Altersempfehlung: ab 12