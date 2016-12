Discovery Channel 00:45 bis 01:30 Dokumentation Sharks vs. Dolphins - Das Duell USA 2016 Stereo 16:9 Merken Seit Jahrmillionen teilen sich Haie und Delfine die Weiten der Ozeane. Das Zusammenleben verläuft selten friedlich. Erst jüngste Forschungen entwickeln ein tieferes Verständnis für die Dynamik zwischen den Ozean-Herrschern. Biologe Dr. Mark Heithaus untersucht seit 20 Jahren die Beziehung, die im Besonderen für Delfine hochgefährlich ist. Er vermutet, dass Delfine bestimmte Gebiete Aufgrund von Hai-Angriffen meiden. Nun will er herausfinden, wie diese Attacken vonstattengehen, und ob Haie den Sieg durch Intelligenz, Kraft oder eine raffinierte Angriffsmethode erringen. Und wie schützen sich Delfine? Die Dokumentation begleitet Heithaus' Forschung vor der Küste Fort Lauderdales. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharks vs. Dolphins Altersempfehlung: ab 12